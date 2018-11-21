Вашингтон, 21 ноября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Мнения президента США Дональда Трампа по поводу виновности в «деле Хашогги» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауда ждут и требуют американские сенаторы, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Требуем, чтобы вы в своем ответе указали, несет ли наследный принц Мухаммед бен Сальман ответственность за убийство Хашогги», — сказано в заявлении сенаторов.

Соотечественники напомнили президенту, что давно, уже 120 дней, ждут от него определенности по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп много комментировал расследование убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Между тем осуждения в адрес наследного принца он не высказал и, более того, собирается встретиться с ним на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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По сообщениям СМИ, в Саудовской Аравии противники наследного принца хотят добиться, чтобы он был лишен возможности взойти на престол, и эти интересы продвигают некоторые американские представители.