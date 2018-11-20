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В Эр-Рияде наследного принца могут лишить престола из-за «дела Хашогги»

Политика

Сторонники другого претендента на престол хотят повернуть «дело Хашогги» против Мухаммеда аль-Сауда

Эр-Рияд, 20 ноября 2018, 04:58 — REGNUM  Престола могут лишить в Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда аль-Сауда из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Сторонники другого претендента на престол собираются воспользоваться обвинениями в адрес аль-Сауда. Один из претендентов — брат короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда принц Ахмед. По словам источников, эту же «кандидатуру» одобряют высокопоставленные американские чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября источник в ЦРУ заявил газете The Washington Post, что приказ о ликвидации Хашогги мог отдать аль-Сауд. По данным же саудовского генпрокурора, заказчиком убийства Хашогги является бывший заместитель главы разведки королевства Ахмад аль-Ассири.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦРУ рассказали, кто приказал убить Хашогги

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