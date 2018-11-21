Трамп готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Встреча американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауда на саммите G20 состоится, если саудовский принц приедет на это мероприятие. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

«Не знаю, будет ли он там. Но если он будет там, то встречусь», — сказал Трамп.

Напомним, саммит G20 состоится в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Вопрос о встрече с аль-Саудом был задан Трампу в связи со скандалом из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле (Турция).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Трамп, комментируя «дело Хашогги», сказал, что в любом случае отношения Вашингтона и Эр-Рияда будут сохранены. Предложение же прекратить импортировать в Саудовскою Аравию американское оружие он назвал вредным для США.

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