Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's намерено пересмотреть рейтинги японской компании Nissan Motor и четырёх дочерних компаний. Это связано с арестом председателя и члена совета директоров автопроизводителя.

Gary Mattox Заиндевелый логотип Nissan

Читайте также: Главу Nissan обвинили в покупке элитного жилья за рубежом за счёт компании

Как следует из сообщения агентства, рейтинг поставлен на пересмотр в сторону понижения. Сейчас долгосрочный кредитный рейтинг автопроизводителя находится на уровне A. Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Японии по подозрению в финансовых махинациях был арестован председатель совета директоров и генеральный директор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Предположительно, топ-менеджер декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению. В частности, для приобретения элитного жилья в столицах Бразилии и Ливана. Также арестован и член совета директоров Nissan Грег Келли.

Ранее по теме: Акции Nissan рухнули на фоне ареста главы компании

На фоне разразившегося скандала акции японского автоконцерна Nissan рухнули 20 ноября на открытии биржевых торгов в Токио. Так, ценные бумаги Nissan упали на 6,4%, до 941 иены ($8,34). Это самый низкий показатель с начала 2018 года.