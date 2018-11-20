Нью-Дели, 20 ноября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Исследователи из Института энергетической политики Чикагского университета (США) признали Непал и Индию странами с самым загрязненным воздухом, передает индийский телеканал NDTV.

Отравленный воздух

Отмечается, что после обработки данных со спутников ученые установили: воздух в Непале наименее чистый среди прочих стран. Немногим лучше дела обстоят с загрязнением воздуха в Индии. По мнению исследователей, население некоторых районов Непала и Индии могло бы жить на 4−6 лет дольше, если бы жители дышали чистым воздухом.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Бангкока (Таиланд) намерены бороться со смогом путем запрета на круглосуточные строительные работы в городе. Для борьбы с негативными явлениями власти намерены заморозить крупномасштабные строительные проекты в сфере развития железнодорожной инфраструктуры.

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