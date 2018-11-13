Код «желтый»: воздух Пекина вновь окутал едкий смог

Пекин, , 09:45 — REGNUM В Пекине объявлен «желтый» уровень загрязнения воздуха в связи с сильным смогом, а местным жителям рекомендовано не выходить на улицу без масок, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Грязный воздух продержится в китайской столице минимум до 15 ноября. Центральная часть региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, как ожидается, ощутит на себе от умеренного до сильного загрязнение воздуха в указанный период. «Желтый» уровень загрязнения воздуха объявляется тогда, когда среднее содержание загрязняющих частиц PM2.5 держится на уровне более 150 микрограммов на кубометр в течение двух последовательных дней.

В настоящее время в Пекине действует трехступенчатая система предупреждения о загрязнении воздуха: от желтого — к оранжевому и красному по мере ухудшения качества воздуха.

Как сообщалась ранее, в Пекин и соседние районы придет смог, который продлится несколько дней. В то же самое время на северо-западе Китая наблюдается похолодание и снегопады и морозный туман, которые парализовали движение транспорта.

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