Власти Таиланда выяснили причину смога в Бангкоке

Бангкок, , 08:05 — REGNUM Власти столицы Таиланда намерены бороться со смогом путем запрета на круглосуточные строительные работы в городе, пишет 20 ноября Bangkok Post.

По сведениям издания, круглосуточно работающие стройплощадки в центре Бангкока стали причиной серьезного загрязнения городского воздуха. Управление по контролю за загрязнением окружающей среды королевства выяснило, что большое количество пыли в воздухе связано с увеличением количества строек, работа на которых не прекращается даже ночью.

Для борьбы с негативными явлениями власти намерены заморозить крупномасштабные строительные проекты в сфере развития железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Пекине был объявлен «желтый» уровень загрязнения воздуха в связи с сильным смогом, а местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу без масок.

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