Берлин, 20 ноября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать «сильным полом», к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Сергей Васильевич Герасимов. Мать партизана. 1943

Так, считают авторы, женщины в России «вынуждены быть сильными», в том числе из-за «условий жизни в стране».

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Вместе с тем российские женщины успешно совмещают работу и быт, соблюдая и оберегая при этом семейные ценности, тогда как мужчины зачастую падают духом и находят «утешение в алкоголе», пишут авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), российские женщины всё чаще выходят замуж за мужчин с относительно более низким уровнем образования. Такому состоянию дел способствует уменьшение числа мужчин среди выпускников высших учебных заведений.

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