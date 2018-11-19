Киев, 19 ноября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Жители улицы Зоологическая в Киеве перекрыли проезжую часть из-за отсутствия тепла в их домах, сообщило 19 ноября информационное агентство УНН

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Люди ходят по пешеходному переходу и требуют включить отопление, которого нет уже около месяца. По их словам, теплотрасса повреждена во многих местах — их прорывов идёт пар.

Автомобили стараются объехать протестующих по тротуарам.

Напомним, в киевской администрации признали необходимость замены 80% труб города.

Читайте подробнее: В Киеве нужно менять 80% теплосетей — администрация города

Напомним, акции протеста с требованием включить отопления прошли в нескольких городах Украины. В городе Смела Черкасской области отопление включили только после вмешательства президента страны Петра Порошенко.

Читайте также: В правительстве Украины рассказали о подаче отопления в замерзающую Смелу

А также: Холодомор и апокалипсис в прямом эфире: обзор энергетики Украины