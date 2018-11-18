Краснодар, 18 ноября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае столкнулись сразу восемь транспортных средств — КамАЗ и семь автомобилей. Об этом сообщает «Кубань 24».

Kaatjem Авария

Авария произошла 18 ноября на 10 км автодороги в Новороссийске. В результате ДТП пострадал один человек (водитель КамАЗа).

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, после чего транспортное средство столкнулось с семью попутными автомобилями.

В настоящее время устанавливаются подробности данного происшествия.

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