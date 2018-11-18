Дубай, ОАЭ, 18 ноября, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Украина выступает против назначения российского кандидата на пост главы Интерпола. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе 87-й сессии Генассамблеи в Дубае.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола…», — сказал Аваков, заявление которого обнародовано на сайте украинского ведомства.

По его словам, если российский кандидат займет вакантный пост, то это будет «гибридная угроза для всего мира».

Напомним, выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 октября 2018 г. глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого власти Китая подозревают в нарушении закона, ушел в отставку.

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