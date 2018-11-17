Москва, 17 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Подтверждений информации о том, персональными данными граждан, оставленным на компьютерах общего доступа в МФЦ якобы может пользоваться «неограниченное число лиц» Роскомнадзором не найдено. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба ведомства.

Алексей Дудник ИА Красная Весна Роскомнадзор

Роскомнадзором было установлено, что подтверждений информации о несоблюдении МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов о предоставлении личных данных граждан неограниченному кругу лиц не зафиксировано.

Кроме того, Роскомнадзор сообщает, что программное обеспечение компьютеров общего доступа в МФЦ, которые используются для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам, не предусматривает создание копий и резервных папок с сохранёнными ранее документами.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, возможность утечки персональных данных опровергли в ГБУ МФЦ Москвы.

Напомним, что СМИ рассказали о том, что персональные данные граждан, предоставленные ими в МФЦ, якобы оказались в открытом доступе для всех желающих.