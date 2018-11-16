Москва, 16 ноября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В адрес нового главы Хакасии Валентина Коновалова поступают поздравительные телеграммы и открытки в связи с вступлением в должность. В частности, как сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики, Коновалова поздравил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Ваша победа на выборах в Хакасии воодушевила избирателей по всей стране. Но мы не имеем права самоуспокаиваться. Впереди много работы», — отметил Зюганов.

По его словам, КПРФ будет оказывать новому главе Хакасии «максимальную поддержку в решении тяжелейших проблем республики». При этом партия намерена опираться на «честных профессионалов».

Читайте также: У нового главы Хакасии — серьёзные проблемы

Также Коновалова поздравила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко:

«Уверена, что ваши деловой подход и активная гражданская позиция будут способствовать укреплению российской государственности. Желаю вам успехов в ответственной государственной деятельности».

Читайте также: Из правительства Хакасии после победы коммуниста начался исход чиновников

Президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин пожелал Коновалову «успехов в социально-экономическом развитии региона и укреплении его потенциала».

Также поздравления в адрес нового главы региона направила губернаторы ряда регионов, руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Абакана Николай Булакин и другие.

Читайте также: Победа коммуниста в Хакасии: «красный пояс» или «красная удавка»?

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября. За него тогда проголосовали 57,57% избирателей. 15 ноября Коновалов вступил в должность главы региона.