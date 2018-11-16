Москва, 16 ноября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Три раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации за минувшую неделю. Об этом сообщает 16 ноября газета «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны РФ.

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По данным издания, разведку у российских границ вели всего 16 иностранных летательных аппаратов.

«Три подъема истребителей из состава дежурных ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны со стороны иностранных летательных аппаратов допущено не было.

Напомним, 2 ноября в Минобороны РФ отмечали, что российская авиация за минувшую неделю поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков четыре раза. Всего разведку у границ РФ вели 17 иностранных летательных аппаратов.

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