Российские самолеты четыре раза поднимались на перехват возушных шпионов

Москва, , 03:42 — REGNUM Четыре раза поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков российская авиация, сообщает Минобороны РФ.

За неделю разведку у российских границ вели 17 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в ходе учений в Забайкальском крае экипажами ударных вертолетов авиации Восточного военного округа уничтожена танковая колонна условного противника.

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