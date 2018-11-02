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Российские самолеты четыре раза поднимались на перехват возушных шпионов

Политика

За неделю у границ России разведку вели 17 летательных аппаратов

Москва, 2 ноября 2018, 03:42 — REGNUM  Четыре раза поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков российская авиация, сообщает Минобороны РФ.

За неделю разведку у российских границ вели 17 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в ходе учений в Забайкальском крае экипажами ударных вертолетов авиации Восточного военного округа уничтожена танковая колонна условного противника.

Читайте подробнее: Вертолётчики ВВО расстреляли танковую колонну условного противника

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Военно-воздушные силы
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