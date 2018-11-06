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Истребитель Су-57 в действии крупным планом. Видео

Техника

Воздушные маневры двух новейших истребителей пятого поколения сняты с борта военно-транспортного самолета Ан-12

Истребитель Су-57 в действии крупным планом. Видео
Dmitry Zherdin
Су-57

Астрахань, 6 ноября 2018, 21:23 — REGNUM  Воздушные манёвры новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 сняты на видео крупным планом с борта военно-транспортного самолета Ан-12.

Видеозапись опубликована 6 ноября телеканалом «Звезда». Снятый журналистами полет происходил в небе над Астраханской областью.

Сперва в кадре виден истребитель Су-30СМ, а затем его сменяют Су-57, чей внешний вид и геометрические формы разительно отличаются от предшественников. Новые истребители на достаточно низких высотах совершают ряд воздушных маневров.

Как сообщало, новейший российский многофункциональный истребитель Су-57, обладающий сверхманевренностью благодаря двигателям с изменяемым вектором тяги, создан в ОКБ имени Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей в условиях противодействия системы ПВО противника, воздушной разведки и разрушения системы управления.

Первые серийные машины должны поступить в российские ВКС в следующем году.

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Военно-воздушные силы
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