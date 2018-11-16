Абакан, 16 ноября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Новый глава Хакасии, 30-летний коммунист Валентин Коновалов рассказал, как будет формировать команду.

R-19.ru Инаугурация главы Хакасии Валентина Коновалова

«Новое правительство Хакасии обещаю сделать коалиционным. Оно будет сформировано не по принципу партийной принадлежности, а исходя из профессионализма претендентов на министерские посты», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Коновалов отметил, что 15 ноября, в день инаугурации, уже сделал «ряд ключевых назначений». В частности, как уже сообщало ИА REGNUM, первым заместителем главы Хакасии стал депутат Верховного совета (парламента), который состоял во фракции «Единая Россия», Андрей Асочаков. Заместителем главы республики, курирующим аппарат, назначен Богдан Павленко. До этого он возглавлял город Донской Тульской области.

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«О дальнейших назначениях я сообщу позже, когда будут приняты соответствующие решения», — уточнил Валентин Коновалов.

Он также обозначил «главные задачи в работе». Это прохождение отопительного сезона и реализация направлений, озвученных в его программе.

«На особом контроле — заработная плата бюджетников и обеспечение населения льготными лекарствами», — резюмировал новый глава Хакасии.

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Напомним, 11 ноября в Хакасии прошёл второй тур губернаторских выборов с единственным кандидатом. Жители региона могли проголосовать за или против Валентина Коновалова от КПРФ. В итоге его поддержали 57,57% избирателей. 15 ноября новый глава Хакасии вступил в должность.

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