Магас, 15 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уверен в справедливости решения Конституционного суда РФ о границе с Чечней. Он пообещал его исполнить в полном соответствии с тем, что в нём будет вынесено по этому вопросу.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

«Нет никаких сомнений, что решение Конституционного суда России будет справедливым. Будем ждать окончательного заключения», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

По его словам, он примет это решение федерального суда и будет действовать в полном соответствии с вынесенным постановлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава Ингушетии подал запрос в Конституционный суд РФ о конституционности соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. В связи с важностью вопроса в суде обещали рассмотреть его в ускоренном порядке. Вчера, 14 ноября, в пресс-службе КС РФ сообщили, что рассмотрение состоится уже 27 ноября в открытом заседании. Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

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Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между субъектами. Однако Конституционный суд Республики Ингушетия признал его незаконным. В связи с этим Юнус-бек Евкуров подал запрос на установление конституционности этого закона в КС РФ.