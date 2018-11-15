Сингапур, 16 ноября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Индонезия приглашает страны Восточной и Юго-Восточной Азии бороться с пластиковыми отходами в океане, сообщает Antaranews.

Пластиковые отходы

«Для нас важно продолжить улучшать сотрудничество в морской сфере. Одним из важных вопросов в этой области является морской пластиковый мусор», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Сингапуре.

Читайте также: Сокращение использования пластика: Индонезия будет учиться у Чили

По словам президента Индонезии, моря и океаны — это ответственность и будущее всех стран. На 13-м Восточноазиатском саммите Индонезия предложила сторонам совместно бороться с пластиковыми отходами.

Кроме того, глава Индонезии также предложил ряду восточноазиатских стран принять меры и поддержать мирный процесс в Палестине. Джоко Видодо повторил, что решение, основанное на принципе двух независимых государств, являются основным для разрешения палестино-израильского конфликта.

Напомним, в настоящее время правительство Индонезии разрабатывает национальный план действий по предотвращению загрязнения моря, который состоит из пяти основных мер, а именно: изменение поведения граждан; борьба с загрязнением суши; борьба с загрязнением моря; снижение производства и использования пластика; улучшение механизмов финансирования правоохранительной деятельности.

Читайте также: Тайвань может решить экологические проблемы в Индонезии