Тайвань может решить экологические проблемы в Индонезии

Джакарта, , 14:25 — REGNUM Инновационные экологические продукты из Тайваня могут помочь решить экологические проблемы в Индонезии, сообщает Antaranews.

Чтобы расширить свою торговую экспансию за рубежом, Тайвань через Тайваньский международный торговый совет по развитию внешней торговли (TAITRA) рассматривает индонезийский рынок.

Представленные продукты Тайваня включают в себя контроль за загрязнением воздуха, очистку сточных вод, экологически чистые рециркулирующие материалы и оборудование для очистки воды.

Индонезия сталкивается с проблемами загрязнения окружающей среды в связи с быстрыми темпами урбанизации и развития промышленности.

«Мы надеемся, что инновационные экологические продукты из Тайваня могут помочь решить экологические проблемы в Индонезии», — заявил менеджер Тайваньского торгового центра Джакарты Маси Чэн.

Тайвань стал одним из лидеров в области новых технологий защиты окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Гордон Ю, глава компании eTouch Innovation, производитель экологически чистых материалов для переработки, заявил, что он планирует внедрить инновационные продукты на рынок Индонезии.

eTouch Innovation представила три основных продукта: FPC, R-One и UWin.

FPC — это технология, способная обрабатывать сельскохозяйственные отходы в деревянные полки, которые легко разлагаются, чтобы заменить использование пластмассы.

R-One — это технология, которая может превращать пластиковые отходы в возобновляемое дизельное топливо. UWin — технология обработки драгоценных металлов без цианида.