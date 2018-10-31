Сокращение использования пластика: Индонезия будет учиться у Чили

Денпасар, Индонезия, , 08:45 — REGNUM Вопрос о пластиковых отходах стал важной проблемой на встрече по развитию океана на Бали 29−30 октября 2018 года, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что, несмотря на огромное количество пластиковых отходов, существует ряд стран, которым удалось сократить его использование, одной из которых является Чили.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро в рамках международной конференции по развитию океана на Бали, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.

Стороны завершили переговоры о всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве.

«Чили — первая страна, с которой у нас есть всестороннее экономическое сотрудничество в регионе», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Напомним, Евросоюз намерен выделить дополнительно 300 млн евро на финансирование новых инициатив по защите океана, особенно против загрязнения пластиком, заявила Европейская комиссия на конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали.

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