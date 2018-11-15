Москва, 15 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Жители России стали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности. Так, если в 2017 году так считали 12% граждан, то в 2018 году число финансово грамотных выросло на 5%. Оценки «пять» и «четыре своей финансовой грамотности поставили 17% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

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За год практически не изменилась доля тех, кто оценивают свою финансовую грамотность на «тройку» (47%) и на «двойку» (36%).

Более финансово грамотными считают себя молодёжь в возрасте 25−34 лет (21%), люди 35−44 лет (22%) и граждане с высшим образованием (27%). Хуже разбираются в финансах респонденты старше 55 лет (46%) и люди без высшего образования (42%).

Опрос проведен в сентябре 2018 г. Опрошены 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, испытывают потребность в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере 44% жителей России. Представители финансовых организаций и их клиенты считают, что развитием финансовой грамотности граждане должны заниматься самостоятельно (68% и 70%, соответственно).

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