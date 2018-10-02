Граждане хранят сбережения в рублях «из-за низкой финансовой грамотности»

Москва, , 15:04 — REGNUM Граждане РФ предпочитают хранить деньги в рублях из-за частых изменений курса иностранных валют и недостаточного уровня финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Большинство граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях, отмечает исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так поступают порядка 66% граждан. При этом порядка 31% опрошенных отметили, что не имеют никаких сбережений.

«В рублях хранить понятнее и удобнее для наших граждан. Здесь сказывается невысокая финансовая грамотность граждан, уровень которой еще не достаточно высок, но периодически повышается», — отметил Люшин.

По его словам, сегодня хранить средства в рублях хранить не столько выгоднее, сколько надёжнее. Из-за высокой волатильности иностранных валют, хранить в них средства достаточно опасно.

«Можно попросту прогадать удачный момент для вывода денежных средств с депозита. Хранить в рублях предпочтительнее сегодня, когда национальная валюта укрепляется», — считает Люшин.

По его прогнозам, рубль в ближайшее время продолжит укрепляться на фоне высоких цен на нефть в рублях. Кроме того, положительно на рубле скажется и отсутствие угрозы санкций.