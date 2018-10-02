Вторник, 2 Октября 2018 года
17:09:56 МСК

Граждане хранят сбережения в рублях «из-за низкой финансовой грамотности»

Экономика

В рублях хранить понятней, удобней и надёжней, считает эксперт

Москва, 2 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Граждане РФ предпочитают хранить деньги в рублях из-за частых изменений курса иностранных валют и недостаточного уровня финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Большинство граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях, отмечает исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так поступают порядка 66% граждан. При этом порядка 31% опрошенных отметили, что не имеют никаких сбережений.

«В рублях хранить понятнее и удобнее для наших граждан. Здесь сказывается невысокая финансовая грамотность граждан, уровень которой еще не достаточно высок, но периодически повышается», — отметил Люшин.

По его словам, сегодня хранить средства в рублях хранить не столько выгоднее, сколько надёжнее. Из-за высокой волатильности иностранных валют, хранить в них средства достаточно опасно.

«Можно попросту прогадать удачный момент для вывода денежных средств с депозита. Хранить в рублях предпочтительнее сегодня, когда национальная валюта укрепляется», — считает Люшин.

По его прогнозам, рубль в ближайшее время продолжит укрепляться на фоне высоких цен на нефть в рублях. Кроме того, положительно на рубле скажется и отсутствие угрозы санкций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить