В Москве попал в ДТП полицейский микроавтобус
Москва, 15 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Микроавтобус полиции столкнулся с легковым автомобилем на западе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
(сс) Ante Aikio
ДТП
ДТП произошло в четверг, 15 ноября, на перекрестке в районе д. 15 по улице Осенняя. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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