Якутск, 15 ноября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Здоровье жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Вилюй, будет ежегодно проверяться. Об этом заявил вице-президент Академии наук Якутии Андрей Матвеев, пояснив, река Вилюй в принципе станет объектом комплексного мониторинга со стороны учёных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

СафроновАВ Бассейн реки Вилюй

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Академия наук республики разработала программу, которой предусмотрены комплексные научные исследования реки Вилюй, действовать она будет с 2019 по 2023 год. Основанием для документа стал указ главы региона Айсена Николаева об экологическом благополучии Якутии.

Предполагается, что реализация программы позволит дать гидрогеологическое обоснование выбора источников водоснабжения, проанализировать существующие технологии очистки техногенной и питьевой воды, разработать новые методы очистки вод от химических компонентов. Особое внимание будет уделено состоянию здоровья жителей населённых пунктов вдоль Вилюя.

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«Проведён медико-экологический мониторинг здоровья населения, предложены биомедицинские технологии лечения», — рассказал Андрей Матвеев.

Первый заместитель министра экологии Якутии Семён Яковлев подчеркнул, что научно-исследовательская работа на Вилюе будет проходить при участии институтов республики, компетентных в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, воды, окружающей среды и гидротехническим сооружениям.

По словам Семёна Яковлева, сейчас программа находится на утверждении. Предполагается, что финансироваться она будет АЛРОСА и Фондом будущих поколений. Заказчиком будет выступать министерство образования и науки Якутии.

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«Руководство АК АЛРОСА ознакомилось с программой и ожидается, что примет решение об её согласовании в этом году», — пояснил замминистра экологии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, река Вилюй сильно пострадала от загрязнения, которое произошло 19 августа в результате прорыва дамб АК АЛРОСА на Иреляхском месторождении алмазов. Тогда в питьевой водоём попала отработанная после отчистки драгоценных камней вода, содержащая большое количество взвесей и ионов металлов, нормативы по некоторым показателям были превышены в разы. Ущерб за загрязнение реки предварительно оценён более, чем в 27 млрд рублей. В Росприроднадзоре республики полагают, что взыскивать его с алмазодобывающей компании придётся через суд.