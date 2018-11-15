Москва, 15 ноября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Независимые сети АЗС оказывают непосредственное влияние на формирование цен на топливо. Они создают монопольные структуры в регионах, которые призваны подстегнуть рост цен на топливо. Такое мнение в интервью «Коммерсантъ FM» высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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По его словам, независимым сетям принадлежит 30% рынка, которые «как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба».

«Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство. Значит, вынуждены даже поднимать цену», — сказал Сечин.

Глава компании пояснил, что даже вертикально интегрированные компании в соответствии с антимонопольным законодательством вынуждены подстраиваться под сформированные в отдельных регионах «монопольные структуры, которые нацелены на увеличение стоимости».

«Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», — заявил глава «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в России резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо. Принимаемые правительством меры до сих пор эффекта не возымели. По данным Росстата, розничные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях Российской Федерации в период с 7 по 12 ноября выросли на 0,1%. С начала года по 12 ноября цены на бензин в России выросли на 9,3%.

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В конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, если с ними не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. 12 ноября такое соглашение между правительство РФ и крупными нефтяными компаниями было подписано. Согласно документу, цены на топливо останутся на уровне июня 2018 года. Кроме того, нефтяники должны как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня 2018 года, а также обеспечить топливом независимые сети АЗС.