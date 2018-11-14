Росстат: За неделю дизельное топливо подорожало на 0,1%

Москва, , 17:13 — REGNUM Розничные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях Российской Федерации в период с 7 по 12 ноября выросли на 0,1%. Цены на бензин не изменились. Такие данные приводит Росстат.

По данным того же Росстата, с начала года по 12 ноября цены на бензин в России выросли на 9,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России и крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение заморозке цен на топливо на внутрироссийском рынке. Соглашение действует до марта 2019 года и может быть продлено.

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, тем не менее стоит ждать повышения цен на топливо с 1 января 2019 года, так как будет повышен НДС. Также Козак отметил, что в связи с наступлением периода холодов на российских АЗС стали продавать зимнее дизельное топливо, а его себестоимость дороже, чем летнего.