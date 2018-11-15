Петропавловск-Камчатский, 15 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. На Камчатке приняли бюджет на 2019 год. В процессе обсуждения губернатору Владимиру Илюхину предложили пойти в церковь и покаяться. Глава регионального минфина Сергей Филатов уволился. Основной доход бюджету Камчатки, где добывают больше всех в России рыбы, золота и серебра, приносит налог на доходы физических лиц. Рыбопромышленников и золотодобытчиков при этом бюджет дотирует, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бюджет принят без дефицита — 67,5 млрд рублей. В краевой думе Камчатки бюджет уже назвали «рекордным» и обещают, что он станет больше, — ждут второго чтения госбюджета в ГД РФ.

Однако довольны бюджетом далеко не все депутаты. Например, руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Пучковский в ходе обсуждения главного финансового документа региона, рекомендовал губернатору Владимиру Илюхину «пойти в церковь и покаяться».

«Я предложил губернатору Владимиру Илюхину пойти в церковь и покаяться. А потом пойти и уволиться. Посмотрите, что происходит. Собственные доходы бюджета Камчатки — 23,2 млрд рублей. Я уже не говорю о том, что для такого региона, как наш, где добывают и рыбу, и золото, и серебро, и много всего, это крайне мало. Но ведь основной доход бюджета, 13,7 млрд рублей, он же от налога на доход физических лиц! От обычных людей. С которых дерут и дерут! Я задал вопрос, но не получил на него внятного ответа: почему бюджет Камчатки дотирует золотодобытчиков, рыбопромышленников? Почему? И зачем нам такие предприятия на полуострове, от которых ни бюджету, ни, соответственно, народу, никакой пользы? Они ведь на работу нанимают только приезжих — местным всегда почти отказ! Бюджет спонсирует крупный бизнес, а потом мы узнаем, что этот крупный камчатский бизнес спонсирует партию «Единая Россия». Вот люди и не понимают — зачем такой бизнес здесь нужен? Карманы набивать?» — высказал своё мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Пучковский.

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Жители Камчатки долго боролись за снижение транспортного налога и сумели добиться своего: транспортный налог на полуострове снижен для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л. с. с 32 до 22 рублей, для автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 л. с. — с 45 до 36 рублей, для авто с двигателем от 200 до 250 л. с. — с 75 до 67 рублей.

Однако Михаил Пучковский оказался единственным, кто голосовал против.

«Да, я голосовал против. Потому, что снижение налога — это полумера! За что вообще на Камчатке платить транспортный налог?! Дорог нет, бензин стоит сумасшедших денег. За что?! И в конце концов хватит уже говорить о преференциях для дальневосточников, пора уже начать хоть что-то делать! А дел-то никаких нет! Снизили налог для автомобилистов — зато все тяготы переложили на владельцев моторных лодок. А у нас тут почти у всех лодки. Ну? И кому польза? Народу точно никакой», — считает Пучковский.

В Закдуме Камчатки при этом подчеркнули, что бюджет — 2019 сохранит социальную направленность. На меры социальной поддержки в регионе выделено 3,6 млрд рублей. Зарплаты бюджетникам с января обещают увеличить на 4%.

Также в 2019 году правительство обещает начать, наконец, строительство краевой больницы — вопрос назрел много лет назад. На эти цели будет выделено 1,5 млрд рублей.

Помимо собственных доходов (того, что регион зарабатывает сам), львиную долю доходов богатейшей Камчатки составляют по-прежнему дотации и субсидии из федеральной казны: их ожидается на 44,3 млрд рублей.

«А два миллиарда рублей федеральный бюджет нам недодал. А почему? Да потому, что край провалил много программ, а некоторые выполнил на 10−12%. 700 млн прошляпила администрация Петропавловска-Камчатского — из-за нарушений в сфере ЖКХ. Чему радоваться? Нечему», — считает Михаил Пучковский.

Сравнительно скромную сумму — всего 1 млрд рублей — планируется потратить в 2019 году на строительство сейсмоустойчивого жилья на полуострове. 738 млн рублей будет израсходовано на строительство детских садов в четырех поселениях, а также на строительство школы в Елизово.

Ещё планируется построить стадион в камчатской столице, ФАПы в двух сёлах, и больничное отделение для врача общей практики в одном селе. Планируется построить в Петропавловске дорожные развязки и объездную дорогу в камчатской столице.

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Также стало известно, что министр финансов Камчатки Сергей Филатов покинул свой пост. Его обязанности до назначения нового главы минфина будет исполнять экс-руководитель Фонда капитального ремонта.

Напомним, в последние месяцы правительство Камчатского края один за другим покидают ключевые министры. В связи с возбуждением уголовного дела по факту растраты 22 млн бюджетных средств ушла министр здравоохранения Татьяна Лемешко, вслед за ней, не объясняя широкой публике причин, уволилась по собственному желанию и срочно покинула полуостров министр строительства Татьяна Митина, уходит министр ТЭК и ЖКХ Владимир Тихонович.

«Люди не хотят работать в правительстве Камчатки. Я имею в виду хороших, крепких профессионалов, а не тех, кто ушёл в связи с уголовным делом или из-за каких-то нарушений. Сергей Филатов — профессионал и порядочный человек. И то, что министр финансов уходит как раз в период обсуждения и принятия бюджета — очень, на мой взгляд, показательно», — считает Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки не могут понять, за что крупные рыбопромышленники и собственники крупных российских золотодобывающих компаний, работающих на Камчатке, получают беспрецедентные льготы, а регион при этом никакой пользы от их присутствия не видит.

«Они добывают золото. Много золота. И много серебра. А народ пользы от них не видит. Никто не может понять, почему они получают огромные льготы по уплате налогов, субсидии на строительство дорог, при этом никакой социальной деятельности, за исключением небольшой суммы на собачьи бега раз в году, не ведут», — прокомментировал ситуацию с забастовкой горняков на руднике компании «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга главный редактор ИА Кам 24 Владимир Хитров.

Когда на золотодобывающем руднике АО «Аметистовое» забастовали горняки, возмущенные резким снижением зарплат и плохими условиями труда, выяснилось, что из 1200 работников рудника местных там трудоустроено от силы 40 человек.

Жители Камчатки утверждают, что и рыбопромышленные компании в последние годы отдают предпочтение только вахтовикам, а местные жители сидят без работы.

При этом на Камчатке растут долги по заработной плате — работодатели задолжали работникам более 40 млн рублей, более 30 млн из них «скрытые» или латентные долги, которые работодатели не показывают органам статистики.