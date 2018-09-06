Путина на Камчатке самая богатая, а люди – самые бедные?

Петропавловск-Камчатский, , 07:55 — REGNUM Из более чем 530 тыс. тонн лосося, выловленного в ходе путины — 2018 на Дальнем Востоке, более 467 тыс. тонн приходится на Камчатку. Путина — 2018 признана самой щедрой за последние 110 лет. В то же время жители столицы богатейшего региона считают, что живут хуже всех в России.

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Нынешний улов лососевых на 88% превзошел предыдущий рекорд четного, 2016 года, когда камчатские промысловики добыли 219 тыс. тонн рыбы. Для сравнения: на Сахалине путина принесла рыбакам более 34 тыс. тонн рыбы, на Чукотке — 2,6 тыс. тонн, на Колыме добыли 6,6 тыс. тонн лосося, в Хабаровском крае 22,7 тыс. тонн. Как видим, уловы остальных рыбацких регионов ДФО не идут ни в какое сравнение с колоссальной добычей Камчатки.

Казалось бы — регион должен процветать, жители должны быть довольны своей жизнью. Однако даже в столице Камчатки, Петропавловске-Камчатском, люди считают, что живут хуже всех.

Портал Домофонд провел исследование, целью которого было выяснить, в каких городах России люди меньше всего удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни. Из дальневосточных городов в российскую десятку антилидеров попали Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Петропавловск занимает в рейтинге 144 место. Жители камчатской столицы называют свой город «бомжатником» за неухоженный вид, разбитые дороги и фасады, грязь и мусорные кучи на каждом шагу.

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Жители Петропавловска-Камчатского, как и другие камчатцы, считают, что главное богатство Камчатки — лосось — не для них, что у них и их детей нет никаких перспектив на полуострове — ни возможности порыбачить, ни сделать запасы рыбы и других морепродуктов на зиму, как это было раньше, во все времена. Потому и называют жизнь на Камчатке, где все дороги и леса усыпаны красной икрой и лососем, невыносимой.

Зато на самой вкусной в мире камчатской икре очень многие, не местные, судя по всему, хорошо греют руки.

Так, общественники Камчатки заявили, что тонны нелегальной камчатской икры вывозят с полуострова самолётами — под видом пассажирского багажа.

«Власти могли бы остановить нелегальный конвейер, но не хотят этого делать», — привело слова общественного активиста Сергея Мылова ИА Кам 24.

Активист установил, что через аэропорт вывозят тонны икры, сообщил в транспортную прокуратуру и полицию. После его заявления правоохранители изъяли 2 тонны красной икры. Но общественник утверждает: нелегальный поток деликатеса намного больше.

«Икру специально везут как пассажирский багаж. Можно было бы отправить через грузовой терминал аэропорта, но тогда пришлось бы оформлять бумаги. С 2016 года общественная организация «Экологическая безопасность», камчатское управление Россельхознадзора не раз обращались в правительство Камчатского края с просьбой урегулировать перевозки деликатеса. Ведь в ручной клади и багажом легко можно доставлять на материк браконьерскую икру, которая к тому же может не соответствовать санитарным требованиям. Однако власти Камчатки не предприняли никаких мер. Трафик нелегальной икры не снижается», — сказал Сергей Мылов.

Однако борьба активиста раздражает жителей Камчатки, которые в социальных сетях предлагают направить его энергию в другое русло:

«Пусть везут. Купили — так пусть. Ну и что, что нелегальная! На Камчатке вся рыба и икра для народа — нелегальная! Ничего нельзя, вся рыба на запад России идёт, воротилы богатеют, а народ бедствует! Рыба гниёт по всей Камчатке, а мужиков простых за каждый хвостик посадить готовы! Пусть народ заработает! Пусть активист реальных коррупционеров ловит!» — пишут жители Камчатки.

Между тем ещё в апреле 2018 года, по данным Росстата, Петропавловск-Камчатский был признан городом с самой высокой стоимостью жизни на Дальнем Востоке и одним из самых дорогих в России. Индекс стоимости жизни (ИСЖ) столицы Камчатки — 1,58, на втором месте оказался Магадан (1,42), на третьем — Якутск (1,31). Самая низкая стоимость жизни была зафиксирована в Благовещенске — 1,01. Петропавловск-Камчатский же в общероссийском рейтинге поделил первенство по дороговизне жизни со столицей Чукотки Анадырем. В двух этих городах самая высокая стоимость жизни в России.

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В социальных сетях Камчатки жители ежедневно высказывают негодование и по поводу дороговизны жизни и полнейшего бесправия народа во всём, что касается рыбалки, и по поводу жуткого вида региональной столицы.

«Это только на Дальнем Востоке России такое может быть: самый дорогой город похож на ночлежку бичей!»

«Власть местную надо менять всю! Срочно! Засели в «белом доме» и ни черта не делают!»

«Самый дорогой город на Дальнем Востоке! Надо еще добавить — с самым нищим населением! Сомнительные достижения!»

«Нам есть, чем гордиться, ребята! За год на Камчатке стало меньше миллионеров, зато больше миллиардеров! Всего 38 камчатцев подали декларации о доходах свыше 100 млн рублей в год! Они под себя цены и делают. Им нормально», — пишут камчатцы.

В 2015 году эксперты ОНФ назвали столицу Камчатки «городом с самыми плохими дорогами в России». В 2016 столица Камчатки несколько улучшила свои позиции, поднявшись на 10 пунктов в общероссийском рейтинге, но всё равно осталась в хвосте.

И на это у жителей столицы полуострова есть своё мнение:

«А чего богатеям нашим и чиновникам дороги делать? На внедорожниках им и так комфортно. А разобьют подвеску — так сдадут джип в сервис или новый купят».

Зато сегодня Камчатка — на первом месте в стране по вылову лососевых. Но это первенство и это богатство, как говорится, «не в коня корм»: люди продолжают беднеть, жизнь — дорожать, а состояние Петропавловска-Камчатского только ухудшается, равно как и других населенных пунктов полуострова.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский отметил резкое падение уровня жизни населения полуострова.

«Цены буквально на всё не оставляют людям шансов на жизнь. Цены на ЖКХ — отдельная история, так же, как отдельная история, качество услуг этого ЖКХ. На северах цены на фрукты и овощи начинаются с 400 рублей. Один из главных моментов — населению Камчатки начисто отрезали подходы к рекам. А для нашего народа это вопрос выживания. Что делать нашей камчатской голытьбе, если только в этих реках она и может себе еды наловить?» — сказал парламентарий.

Гнев и возмущение жителей Камчатки вызвало повышение властями полуострова пенсий себе до 150 тыс. рублей в месяц. Это, помимо пенсий из ПФР, выплачивать региональные огромные пенсии губернатору Владимиру Илюхину и высшим сановникам Камчатки будет камчатский же бюджет пожизненно. Это закреплено специально принятым законом.

По данным Михаила Пучковского, ежегодно полуостров навсегда покидает до 1500 молодых людей. На Камчатке не хватает врачей и больниц, школ и учителей в школах.

Губернатор Илюхин полагает, что для того, чтобы устроить на полуострове нормальную жизнь, необходимо получить из федерального бюджета не менее 200 млрд рублей.

Михаил Пучковский считает, что губернатору Илюхину и его команде денег давать нельзя.

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