Зачем миллиардерам налоговые льготы? Опыт отношений Камчатки и Вексельбрега

Петропавловск-Камчатский, , 05:07 — REGNUM Серия забастовок на Камчатке, особенно связанная с предприятиями, которые обеспечивают высокие экономические показатели (на народе никак не сказывающиеся), всколыхнула полуостров. В чем причины ситуации, обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Группа «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, владеющая золотодобывающими предприятиями на Камчатке, продемонстрировала характерную для современной России картину эрзац-развития, когда прибыли и экономические показатели в отчетах зашкаливают, перспективы роста якобы великолепны, а на деле в регионах — рост безработицы и обнищание.

В данном случае причиной является ловкое использование вахтового метода, когда под высокоприбыльные, вероятно, проекты не привлекается местное население, а завозятся на вахту рабочие из других регионов. Они-то и оказываются запуганными и лишенными прав, и часто даже не получают причитающихся им зарплат. Именно ДФО за последние годы печально прославился такого рода инцидентами, недавний из них связан с комбинатом «Аметистовое», который с 2016 года числится в «региональном инвестиционном» статусе. То есть обладает правом десятилетних льгот по налогообложению. Владельцу «Аметистового» — группе «Ренова» — это приятно, но, по заявлениям местных жителей и СМИ, никакого эффекта от присутствия структур «Реновы» на Камчатке не наблюдается. А социальный протест всё растет. А во что же инвестирует Вексельберг — уж не в собачьи ли бега?

Читайте подробности: Развитие ДФО по-камчатски: олигархам — льготы и прибыль, народу — ничего?

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