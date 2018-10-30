Камчатка погружается в долговую трясину и нищету

Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM Камчатка погружается в долговую трясину. По данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2018 года 315 тыс. жителей полуострова взяли кредитов на 22 млрд 804 млн рублей. Это на 6 млрд 445 млн рублей больше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рост закредитованности населения привёл к росту задолженности. На 1 сентября долги камчатцев перед банками составили 33 млрд 7 млн рублей. Фактически каждый житель полуострова, включая грудных младенцев и немощных стариков, должен банку почти 105 тыс. рублей.

Более трети долгов перед банками — из разряда так называемых «плохих»: просрочка по выплате кредитов на Камчатке на 1 сентября 2018 года составляет 1 млрд 759 млн рублей.

Труды судебных приставов, в чьи задачи входит «выколачивание» долгов из населения, большого результата уже не дают: год назад камчатцы имели почти такую же «плохую» задолженность — 1 млрд 815 млн рублей.

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Ситуация, когда жители Камчатки всё меньше имеют возможностей исправно платить по кредитам, но тем не менее всё чаще их берут, свидетельствует о резком снижении уровня реальных доходов населения. Всё логично: чем меньше люди зарабатывают, чем больше при этом из них выжимают дорогущая «коммуналка», безумные цены на продукты питания, недоступная (хотя и гарантированная государством) медицина, сверхдорогие поездки на материк — всё за той же медициной, которой на полуострове фактически нет, тем чаще люди заглядывают к «старухам процентщицам» в лице банкиров.

Процесс наращивания закредитованности населения на Камчатке идёт уже не первый год. Так, в 2017 году камчатцы взяли на 12,5% кредитов больше, чем в 2016-м. А количество «плохих», или просроченных задолженностей выросло в том же 2017 году на 5% по сравнению с 2016 годом.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока России продолжают беднеть и, как следствие, брать кредиты, чтобы иметь хоть какую-то возможность прокормить себя и свои семьи.

Озвученные министром труда РФ Максимом Топилиным данные о «беспрецедентном росте зарплат» вызвали у дальневосточников возмущение.

Так, в Якутии жители в социальных сетях поинтересовались у федерального министра:

«Беспрецедентный рост зарплат — это вы про себя?»

Люди в Якутии говорят, что им очень хочется хоть на денёк попасть в ту Россию, которую видят чиновники и которую рисуют они в своих отчетах.

Жители Камчатки были возмущены оптимистичной статистикой правительства региона, которое привело данные о средней зарплате на полуострове в размере 82 тыс. рублей. Региональное ИА Кам 24 провело опрос жителей. В нем приняли участие более 1500 камчатцев, что при численности населения в немногим более 315 тыс. человек — очень внушительный показатель. В ходе опроса выяснилось, что только 5% опрошенных получают указанную чиновниками зарплату. Подавляющее большинство респондентов указали, что их месячный заработок составляет от 30 до 40 тыс. рублей. При этом на Камчатке самая высокая в России «коммуналка» — за стандартную трёхкомнатную квартиру семья отдаёт порядка 18 тыс. рублей, не считая электроэнергии.

Раскритиковал Росстат за расчёт российских зарплат и известный российский экономист, директор Института глобализации Михаил Делягин.

«Граждан РФ принудительно удерживают в чудовищной нищете. Есть шутка, что средние зарплаты растут, а доходы населения снижаются, просто потому, что зарплаты растут не у населения. Эта шутка отражает реальность. У нас крайне неравномерно распределяются доходы между гражданами. И когда вы министру или топ-менеджеру повышаете зарплату, статистически вы обеспечиваете рост средней заработной платы. Это «средняя температура по больнице», — сказал Делягин.

Ранее экономист крайне резко высказался о снижении реальных доходов населения, процитировав при этом слова главы Сбербанка Германа Грефа, сказанные им ещё в 2012 году:

«Если люди будут понимать, что мы с ними делаем, это будет катастрофа».

В 2017 году ситуация в регионах ДФО с закредитованностью населения продолжала ухудшаться. Хуже, чем на Камчатке, было положение в Якутии — кредитов люди взяли на 14% больше, чем в 2016-м, а плохая задолженность выросла на 4,6%, на Колыме закредитованность выросла на 11,3%, просроченная задолженность — на 4,9%, на Сахалине кредитов набрали на 17% больше, чем в 2016 году, на 5,4% выросла просрочка, в Приморье закредитованность выросла на 13,1%, плохая задолженность — на 6,9%.

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