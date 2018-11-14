Москва, 14 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был госпитализирован из зала Басманного суда города Москвы с сердечным приступом. В больнице ему дигностировали инфаркт, пишет РАПСИ.

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По слова адвоката подсудимого Руслана Коблева, это уже второй инфаркт, который перенес арестованный по подозрению в мошенничестве экс-сенатор за время нахождения под стражей.

Защитник отметил, что проводить следственные действия с Вячеславом Деревым без соответствующего контроля со стороны врачей нельзя. Да и в присутствии врача их надо ограничить максимум четырьмя часами в день.

Коблев также отметил, что нахождение экс-сенатора под стражей невозможно, так как есть риск летального исхода, пишет ТАСС. В связи с состоянием здоровья подзащитного адвокаты попросили избрать в отношении Дерева альтернативную меру пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен и экс-сенатор Вячеслав Дерев был задержан 6 марта 2018 года в Карачаево-Черкесии по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его перевезли в Москву, где идет расследование. Дерева обвиняют в хищении более 119 млн рублей при возврате НДС во время строительства животноводческих комплексов, принадлежащих фирмам «Киево-Жураки» и «Меркурий-2».

Напомним, Вячеслав Дерев представлял республику в Совете Федерации в течение пяти лет — с 2011 год по декабрь 2015 года, когда он добровольно подал в отставку.

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