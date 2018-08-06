Сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву продлили арест до 15 ноября

Москва, , 12:14 — REGNUM Бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева оставили под арестом до 15 ноября 2018 года. Такое решение 6 августа принял Басманный суд Москвы, пишет РАПСИ.

Напомним, бизнесмен и экс-сенатор Вячеслав Дерев находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его расследуют уже более шести лет. Дерева обвиняют в хищении более 119 млн рублей при строительстве животноводческих комплексов, принадлежащих фирмам «Киево-Жураки» и «Меркурий-2». Обе компании принадлежат экс-сенатору. По версии следствия, при его участии было незаконно возмещено компании НДС на сумму 119 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в Карачаево-Черкесии и переправлен в Москву. Бизнесмен представлял республику в Совете Федерации в течение пяти лет — с 2011 по 2016 годы. В декабре 2015 года он добровольно подал в отставку.

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