Задержаны двое подозреваемых в смертельной драке на Курском вокзале
Москва, 14 ноября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве фаната ЦСКА в драке на Курском вокзале в Москве.
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По данным телеканала РЕН ТВ, задержанных — двое, с ними проводятся следственные мероприятия. Другие подробности не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, драка между двумя группами молодых людей произошла на одной из платформ Курского вокзала 27 июля. В результате разборок 30-летний пассажир поезда получил смертельные травмы, ещё двое пассажиров пострадали.
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Спустя несколько дней суд арестовал на два месяца двух предполагаемых участников драки. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.