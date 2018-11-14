Сингапур, 14 ноября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Россия уделяет большое внимание развитию отношений с странами АСЕАН на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. РФ и страны «десятки» страны координируют подходы по ключевым проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и поступательно развивают экономические связи. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на саммита Россия-АСЕАН, который проходит в Сингапуре.

Kremlin.ru Владимир Путин с генеральным секретарём АСЕАН Ле Лыонг Минем

Так, по словам Путина, по итогам 2017 года товарооборот России с АСЕАН увеличился на 35%. Объем взаимных накопленных инвестиций превышает $25 млрд. Действует деловой совет Россия-АСЕАН. Также успешно реализуется совместная дорожная карта делового сотрудничества, она насчитывает порядка 60 совместных проектов в различных сферах экономики.

«На саммите в Сочи в мае 2016 года была принята декларация. Её цель — вывести сотрудничество России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства», — отметил Путин. За два года удалось совместно многое сделать: активизировался политический диалог, с 2017 года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН. Также укрепляется сотрудничество России и стран АСЕАН в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре. Тема саммита — вопросы развитие контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС.

Напомним, в состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является партнёром по диалогу с АСЕАН с июля 1996 года.

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