Сингапур, 14 ноября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой в Сингапуре. Об этом сообщается в среду, 14 ноября, пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В Сингапуре состоялась встреча Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очой», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур, где примет участие в 13-м Восточноазиатском саммите и переговорах с лидерами стран-членов АСЕАН.

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