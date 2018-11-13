В Кремле рассказали о встречах Путина на саммите АСЕАН

Москва, , 15:19 — REGNUM В ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре президент России Владимир Путин пообщается с главами Индонезии, Южной Кореи, премьер-министрами Японии и Таиланда, а также с премьером Госсовета КНР. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, программа главы российского государства в Сингапуре скорректирована после задержки с прибытием на саммит АСЕАН. Песков подчеркнул, что с политическими лидерами стран АСЕАН Путин проведет беседы «на ногах».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сингапура Халимой Якоб. Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл с трехдневным визитом в Сингапур.

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