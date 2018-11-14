Москва, 14 ноября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ близки к раскрытию преступления, совершенного восемь лет назад в Карачаево-Черкесии. В 2010 году был убит лидер черкесского молодежного движения Аслан Жуков.

Убийство

Какое-то время назад нити, ведущие к расследованию убийства, привели к сенатору от республики Рауфу Арашукову. Теперь подозреваемый в убийстве назвал заказчиком этого преступления Руслана Агоева — зятя члена Совфеда, который служил охранником Арашукова. Об этом пишет «Коммерсантъ», основываясь на показаниях допроса задержанного, копия которого имеется у издания.

В настоящее время следствие готово предъявить Агоеву обвинение в пособничестве в совершении убийства по найму, однако, по данным «Коммерсанта», предполагаемый заказчик уже успел скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отметим, что комментариев СКР по данной информации пока нет.

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Стоит напомнить, что ранее РБК утверждало, что обладает копиями протокола допроса арестованного по подозрению в убийстве Расула А., из которых стало известно, что за убийство общественного деятеля Аслана Жукова ему заплатили 1 млн рублей. Заказчиком убийства он также называл сенатора Арашукова. Кроме того, показания на члена Совфеда дали еще два человека, которых следствие считает причастными к убийству советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

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Оба уголовных дела сначала расследовались в республике, но после того как родные пожаловались на затягивание следствия главе СКР Александру Бастрыкину, расследование громких дел об убийствах было передано в центральный аппарат СКР.