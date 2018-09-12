Дело об убийстве советника главы Карачаево-Черкесии ЧР передано в Москву

Черкесск, , 08:58 — REGNUM Расследование громкого дела об убийстве советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова будет проводиться в Москве. О передаче дела в центральный аппарат рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по КЧР по взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Шуваев. По его словам, о результатах расследования говорить пока рано.

«Дело Шебзухова вообще находится в Москве в Центральном аппарате, его затребовали — мы отправили», — приводит слова Шуваева NewsTracker.

Напомним, убийство Фраля Шебзухова было совершено 12 мая 2010 года. Трое нападавших в масках избили его бейсбольными битами, а когда он попытался бежать, выстрелили в него. Политик скончался по дороге в больницу. Спустя восемь лет с момента преступления убийцы так и не найдены. Задержанные по подозрению в убийстве в своих показаниях утверждают, что им заказал это преступление сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом пишет РБК, утверждая, что имеет копии протоколов допросов.

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Несколько дней назад родственники лидера молодежного черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, чьи убийства до сих пор не раскрыты, провели пикет напротив здания Следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР в городе Черкесске. Пятого сентября родные убитых устроили пикет у здания управления Генпрокуратуры в СКФО в городе Пятигорске. Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук принял заявление родственников и пообещал содействие, пишет «Деловая трибуна».

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