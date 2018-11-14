Ленинградская область, 14 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предложил сэкономить государственные средства, расходуемые на сохранения тела Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади, и заменить тело основателя Советского государства восковой или полимерной копией.

Dmitry Azovtsev Вход в Мавзолей Ленина в Москве

Ранее тот же депутат предлагал запретить чиновникам иметь дело с проститутками, ограничить в России аниме, а также запретить публичные дома с куклами и роботами вместо людей.

В этот раз Петров предлагает торжественно захоронить тело Владимира Ленина к 100-летию его смерти, которое наступит в январе 2024 года.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — цитирует Петрова RT.

Добавим, что Владимир Петров давно известен своими необычными законодательными инициативами.

Читайте также: Депутат Ленобласти требует запретить публичные дома с куклами и роботами

Читайте также: В Ленобласти предлагают запретить чиновникам иметь дело с проститутками

Например, он обратился к РАН с предложением разработать русский алфавит на латинице и внедрить его изучение в образовательных учреждениях. По его мнению, это поможет легче интегрироваться в международные процессы и привлечь внимание к русской культуре за рубежом.

Он также предлагал раздать гражданам РФ по одному крипторублю. Депутат-единоросс из Ленобласти также предлагает, чтобы в деловой и служебной переписке, а также во время официальных переговоров чиновники обращались друг к другу в соответствии с классным чином.

Читайте также: Единоросс просит Минобрнауки и РАН создать латинский алфавит русского языка

Читайте также: Депутат Ленобласти предложил раздать по крипторублю всем гражданам РФ

Читайте также: Депутат Ленобласти предложил майнить биткойны на границе с Финляндией