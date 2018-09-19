В Ленобласти предлагают запретить чиновникам иметь дело с проститутками

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») разработал законопроект о кодексе чести для российских чиновников. Он предлагает принять его на федеральном уровне, чтобы этот документ стал аналогом воинского устава для госслужащих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутата в среду, 19 сентября.

Одно из положений документа предписывает чиновникам «ни при каких условиях не пользоваться услугами лиц с пониженной социальной ответственностью».

Напомним, эвфемизм «девушки с пониженной социальной ответственностью» ввёл в обиход Владимир Путин, комментируя сообщения о том, что Дональд Трамп, побывав в Москве еще в роли бизнесмена, мог пользоваться услугами проституток

Документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», который разработал Владимир Петров, предлагает дополнить данный закон новой статьей 18.1 «Требования к поведению в быту и во внеслужебное время».

Эти требования содержат 14 пунктов. В частности, чиновникам рекомендовано жить по средствам и отказаться от демонстрации роскоши, в том числе в соцсетях, быть сдержанными и осторожными в высказываниях, избегать попадания в публичные скандалы, не фотографироваться и не сходиться с малознакомыми людьми, соблюдать уважение в семье и заботиться о детях, курить только в специально отведенных местах, соблюдать культуру употребления алкогольных напитков.

«Чиновники и госслужащие, по своей сути — это гражданские офицеры, обязанные, как и военные, проявлять высокие моральные нормы как на службе, так и вне ее. Можно сказать, что данный закон является аналогом воинского устава для чиновников», — пояснил Владимир Петров.

Помимо этического кодекса, депутат-единоросс из Ленобласти предлагает, чтобы в деловой и служебной переписке, а также во время официальных переговоров чиновники обращались друг к другу в соответствии с классным чином.

Если законопроект Владимира Петрова будет поддержан Заксобранием Ленобласти, его отправят для рассмотрения в Госдуму.