Якутск, 14 ноября, 2018, 06:12 — ИА Регнум. В реке Вилюй снова превышены допустимые рыбохозяйственные нормативы по содержанию ионов металлов. Это выяснилось по итогам анализа воды, проведённого министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Staselnik Река Вилюй

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Содержание примесей в Вилюе не соответствует рыбохозяйственным нормативам. В 1,7 раза больше, чем допускается, в реке железа, в 4,7 раза — меди, в 5,5 раза — алюминия. При этом пить такую воду можно: эти показатели не являются превышением хозяйственно-питьевого норматива, пояснили в минэкологии.

Сейчас ведомство проводит лабораторные исследования проб воды, взятых на впадающей в Вилюй реке Малая Ботуобия и на Иреляхе, где расположены дамбы дражных котлованов АК АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя почти два месяца, 12 ноября, жители села Сунтар пожаловались, что вода в реке Вилюй снова загрязнена. Министерство экологии тогда анонсировало проведение проверки, результаты которой стали известны сейчас.

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Напомним, произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но в АЛРОСа при это не считают компанию виновной и пытаются доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

Ущерб, нанесённый рекам Якутии в результате ЧП на дамбах АЛРОСА, оценён более чем в 27 млрд рублей. В контролирующих органах республики предполагают, что взыскивать его с компании придётся через суд.

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