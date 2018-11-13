Москва, 13 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Рособрнадзор провел исследования компетенций учителей в разных формах и по разным школьным предметам. В ходе проверки выяснилось, что по таким предметам, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина учителей российских школ, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Также неудовлетворительный результат получили почти четверть преподавателей по истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе. Наиболее успешно учителя справились с «обществознанием» и «правом». Самый высокий уровень подготовки оказался у преподавателей «родного языка» и «родной литературы».

Глава Рособрнадзор Сергей Кравцов отметил, что «необходимо сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации чтобы российская система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире».

Рособрнадзор в 2018 году проверит компетенцию 5 тысяч учителей

В 2018 году в исследовании Рособрнадзора приняли участие 67 регионов России и 22 тыс. учителей. Педагоги проверяли не только знание своего предмета, но умение решать методические задачи и оценивать работы учащихся.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что «некомпетентность кадров в системе среднего образования актуализирует вопрос аттестации учителей и профессиональных экзаменов после завершения педагогического вуза».

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