Глава Рособрнадзора навзал процент некомпетентных школьных учителей
После завершения педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом
Москва, 27 апреля 2017, 14:53 — REGNUM Некомпетентность кадров в системе среднего образования актуализирует вопрос аттестации учителей и профессиональных экзаменов после завершения педагогического вуза, сообщил 27 апреля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе Общего собрания Российской академии образования.«Важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза. Так как наши исследования показали: более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой», — указал он.
По словам Кравцова, приведенные им данные касаются только исследований, проведенных по учителям математики и русского языка.
«После завершения педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания», — сказал он.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Кравцов, музыкант Сергей Мазаев и телеведущий Александр Масляков-младший написали ЕГЭ по русскому языку. Также в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие более 3 тысяч родителей из более 50 субъектов Российской Федерации.
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