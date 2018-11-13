Петропавловск-Камчатский, 13 ноября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. На Камчатке растут долги по заработной плате. По данным Росстата, на 1 ноября 2018 года работодатели полуострова накопили официальных долгов перед работниками на сумму в 14 млн 379 тыс. рублей. Сумма долгов, которые работодатели скрывают от органов статистики, вдвое больше — свыше 30 млн рублей. Жители полуострова предлагают отдать непорядочных работодателей коллекторам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Выбивание долгов

Читайте также: Камчатка погружается в долговую трясину и нищету

По состоянию на 1 ноября 2018 года, по данным статистического ведомства, работодатели нарастили долги по заработной плате перед своими работниками на 994 тыс. рублей. Они составили 14 млн 379 тыс. Но это только те долги, которые зафиксированы официально.

Между тем, по данным Камчатстата, в регионе накопилось более чем на 30 млн рублей так называемых «латентных» или скрытых долгов.

Латентная задолженность — это когда предприятие-должник упорно не показывает перед органами Росстата то, что оно задолжало своим работникам. И эта задолженность, как правило, не попадает в официальную статистику, она не учитывается. И проявляется, как правило, лишь тогда, когда разъяренные работники начинают штурмовать прокуратуру.

Так, по данным ИА Кам 24, по состоянию на 1 ноября на Камчатке имеется десять предприятий с общей суммой латентной задолженности по зарплате на сумму свыше 30 млн рублей. Из этих десяти предприятий восемь находятся в стадии банкротства или ликвидации. У них долгов перед работниками на сумму 28,5 млн рублей. В отношении руководителей таких предприятий прокурорами принимаются меры реагирования. С начала года в суд направлено 162 заявления о взыскании задолженности по зарплате, людям возвращено 97,5 млн рублей. В отношении руководителей, которые не платят своим работникам, возбуждено семь уголовных дел.

Жители Камчатки в социальных сетях предложили свои методы воздействия на нерадивых работодателей.

«А может, коллекторов на них наслать? Не все же бедняков-работяг запугивать, да малоимущих стариков? Или слабо?»

«Да нет на Камчатке нормальной работы. А если есть, то за спасибо. Или вообще — пинка дадут и до свидания. А власти всё нравится, она всем довольна», — пишут в социальных сетях камчатцы.

Читайте также: Бастовавших на Камчатке горняков уволили с «чёрной меткой»

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку в последнее время сотрясают скандалы, связанные с нарушением прав трудящихся. С 29 октября бастовали горняки структур миллиардера Виктора Вексельберга, входящие в компанию «Ренова». Десятки рабочих уволены с записями в трудовых книжках «за грубое нарушение трудовых обязанностей». Бунтовщиков быстро спровадили с полуострова, теперь они не смогут обратиться в прокуратуру и в суд.

Следом — ещё один скандал: рабочие, трудившиеся на спецобъектах в военном городе Вилючинске мало того, что не получали денег, так ещё и завезены были в закрытый город нелегально. В ситуации разбирается военная прокуратура и ФСБ.

Директор сельхозартели шесть лет не платил зарплату оленеводам — долгов накопилось на 10 млн рублей.

Дальний Восток продолжает удерживать лидерство по зарплатным долгам. По состоянию на 1 августа 2018 года суммарный долг составил 828,7 млн рублей. Это на 106,4 млн рублей больше, чем год назад.

Камчатка погружается в долговую трясину и нищету — жители полуострова задолжали банкам 33 млрд 7 млн рублей. При этом 1 млрд 759 млн — так называемая «плохая» задолженность — просроченная.

На Камчатке за двухкомнатную квартиру, в которой проживает 4 человека, приходится платить 18 тыс. рублей в месяц. У стремительно беднеющих камчатцев всё чаще не хватает денег на оплату дорогостоящих коммунальных услуг.

Узнав, что долги за услуги ЖКХ государство может отдать коллекторам, жители полуострова задумались об отрядах самообороны.

Читайте также: На Камчатке, узнав о коллекторах в ЖКХ, задумались об отрядах самообороны