Бастовавших на Камчатке горняков уволили с «чёрной меткой»

Петропавловск-Камчатский, , 11:29 — REGNUM Бастовавших на Камчатке горняков рудника «Аметистовое», входящего в структуру компании «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, уволили с «черной меткой». В трудовых книжках рабочим поставили записи об увольнении за прогулы и грубое нарушение трудовых обязанностей. Теперь люди вряд ли смогут найти себе какую-то работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В распоряжении ИА Кам 24 оказались копии записей в трудовых книжках бастовавших рабочих. Согласно записям, «бунтовщиков» уволили 1 ноября — именно в этот день губернатор Камчатки Владимир Илюхин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «никакой забастовки в регионе нет».

«Теперь нас вывозят в Петропавловск-Камчатский, оттуда отправляют в места сбора, то есть в регионы, откуда привозили», — рассказал один из рабочих.

Окончательного расчёта, по словам горняка, они пока не получили.

«Рабочим нужно бы обратиться в прокуратуру, желательно, всем вместе. Потому что есть реальные шансы обязать работодателя и на работе восстановить, и аннулировать вот такую запись в трудовых книжках, ещё и компенсацию получить. Желательно, конечно, чтобы у людей был представитель — профессиональный юрист», — прокомментировал ситуацию юрист Иван Ярцев.

Но вряд ли, конечно, рабочие успеют коллективно обратиться в прокуратуру — их сейчас по-быстрому вывезут с полуострова. А находясь в разных регионах страны, они, скорее всего, будут заняты поисками работы и пропитания для своих семей. И им точно будет не до хождения в прокуратуру. Да и обращаться надо на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 октября на Камчатке бастовали рабочие рудника «Аметистовый», входящего в структуру компании «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга. Итогом забастовки стало увольнение 54 из 100 горняков. Золотодобывающие компании Вексельберга получили на полуострове беспрецедентные льготы, но почти никакой социальной деятельности не ведут, за исключением спонсирования, наряду со всеми остальными камчатскими компаниями, бегов на собачьих упряжках «Берингия».