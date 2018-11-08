На Камчатке, узнав о коллекторах в ЖКХ, задумались об отрядах самообороны

Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM На Камчатке после новостей о возможной передаче долгов по ЖКХ коллекторам задумались о создании отрядов самообороны. Люди возмущены поведением государства, которое, по их мнению, всё больше утрачивает свои социальные функции, отдавая народ во власть различным проходимцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Люди сегодня, как узнали новости о том, что долги по ЖКХ могут передать коллекторам, стали звонить. Звонят и говорят: «Михаил Леонидович, мы вот сегодня всё утро обсуждаем создание отрядов самообороны. Долги-то у всех почти. Но если придут последнее отбирать, мы встретим». А что я должен людям сказать в ответ? По сути — реакция правильная, другой и ожидать не стоило. Потому, что коллекторы — это бандитские или полубандитские структуры. Потому, что если по закону — то есть суд, полиция, прокуратура. На кой чёрт мы их всех содержим? Ну, если вся эта армия в погонах не справляется — ну, давайте их разгоним? Отменим Конституцию, наймём бандитов и будем жить по понятиям. Люди так и говорят — если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям.

У нас за двухкомнатную квартиру, в которой живёт 4 человека, в месяц приходится платить 18 тысяч рублей. Благосостояние людей ухудшается. У нас если в Петропавловске ещё жизнь как-то теплится, то на периферии-то совсем беда. Там же огромное количество полупустых домов, пустых домов, полупустых посёлков! Люди от безнадеги жильё бросили и уехали, а те, кто остался, платят и за себя, и за того парня. Отсюда и цены! Многие наши коммунальные компании пользуются офшорными счетами и это ни для кого не секрет! Работы нормальной на полуострове нет! Да о чём говорить — у нас в регионе недостроев более, чем на 40 млрд рублей! А тут людям с утра такие новости — коллекторы придут к ним долги выбивать. А зачем благосостояние людей поднимать, зарплаты нормальные платить? Проще ж бандитов нанять и всё отобрать.

Почему вообще в нашей стране появляются такие структуры? Нормальному государству, которое живёт по Конституции, в котором нормально работают все правовые инструменты, коллекторы не нужны. На мой взгляд, в России коллекторы возникли потому, что в Госдуме есть силы, которые лоббируют появление таких полукриминальных структур. И что самое возмутительное — после всех этих сожжённых детей, после избитых и покалеченных людей — они не исчезли! Да им вовек не отмыться от того, что они сделали, от всей этой крови! Но они — есть. И это говорит о том, что наше государство всё больше скатывается к жизни по понятиям. Куда это может привести — даже предполагать страшно», — поделился мнением депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, коллекторские агентства России присматриваются к долгам за ЖКХ. В связи с ухудшающимся материальным положением россиян долги за услуги ЖКХ в России превысили 500 млрд рублей.

На Сахалине впервые должников стали переселять из квартир в комнатушки общежитий.

Руководитель фракции «СР» в Барнаульской Гордуме Оксана Молодых полагает, что передача долгов коллекторам в принципе нежелательна.

«Необходимо понимать, что рост долгов обусловлен не процветающей безответственностью россиян, а стремительно утяжеляющимся бременем расходов на эти нужды», — считает парламентарий.

Диких историй с участием коллекторов в России за последние несколько лет — хоть отбавляй. В Ульяновске, например, подожгли дом с живыми людьми, а потом угрожали сжечь больницу вместе с пациентами.

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