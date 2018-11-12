Москва, 12 ноября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте открыло специальный раздел, посвященный 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Всем желающим доступна информация об истории создания войск, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Подразделения РХБЗ России

В частности, граждане смогут узнать о создании первых команд дегазации, образования первых военных учебных заведений по подготовке специалистов, а также узнать какими были первые противогазы и средства защиты.

Также в спецразделе есть мини-энциклопедия по современным и историческим образцам вооружения войск РХБ защиты, информацию об участии военных химиков в различных мероприятиях боевой подготовки. Кроме того, на сайте размещены фотографии о деятельности данного вида войск Вооруженных сил РФ.

Справка ИА REGNUM :

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — специальные войска, предназначены для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. Войска были образованы 13 ноября 1918 года, когда приказом реввоенсовета республики была создана химическая служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб отслеживают обстановку российские расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ). Развертывание расчетов машин позволит своевременно обнаружить применение террористами химоружия.

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