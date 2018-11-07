Расчеты войск РХБ России начали мониторить ситуацию в Идлибе

Идлиб, Сирия, , 14:03 — REGNUM В демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб отслеживают обстановку российские расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), передает 7 ноября телеканал «Звезда».

По словам командира расчета разведывательной химмашины РХМ-6 Дмитрия Петрова, развертывание расчетов машин позволит своевременно обнаружить применение террористами химоружия.

Также российский военнослужащий подчеркнул, что аппаратура, установленная на РХМ-6, при обнаружении отравляющих веществ в воздухе сообщает об этом световой и звуковой индикацией, кроме того, данная машина способна «определить азимут и угол местонахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что террористы и представители неправительственной организации «Белые каски» продолжают готовить провокации с применением химического оружия в районе сирийского Идлиба.

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