Полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия-2018»

Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Под Екатеринбургом на полигоне «Свердловский» в рамках экспозиции военной техники на форуме «Армия» сегодня, 25 августа, была впервые представлена полевая химическая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Представлял лабораторию начальник войск радиоционной, химической и биологической защиты ЦВО Валерий Васильев. Он рассказал, что в состав данной полевой химической лаборатории входят два модуля.

Первый предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Второй модуль предназначен для работы с токсичными, химическими и радиоактивными веществами.

По словам Васильева, комплекты этих лабораторий сейчас выполняют задачи в Сирийской Арабской Республике.

На вооружение Центрального военного округа эти лаборатории поступили в 2018 году.

Экспозиция на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом открылась сегодня. Все желающие могут добраться до полигона на бесплатных автобусах, которые каждый час отправляются от штаба Центрального военного округа, а также торговых центров «Дирижабль» и «Академический».

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